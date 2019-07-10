أزمة رئاسة النصر تنفرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يلوح في الأفق انفراج للأزمة الانتخابية لنادي النصر التي طال أمدها، حيث تجرى عملية الاقتراع والجمعية العمومية بمقر النادي بالعاصمة الرياض اليوم، لاختيار رئيس مرشح للسنوات الـ 4 المقبلة، بعد انتهاء فترة تكليف سعود السويلم.

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وتسود مخاوف جماهيرية من تأجيل الجمعية العمومية خشية عدم اكتمال نصابها، إلا أن هناك مبشرات بانفراج الأزمة بعد أن أعلن بعض الأعضاء الذهبيين عدولهم عن الامتناع عن التصويت لمرشحهم، في أعقاب إعلان 14 عضوا ذهبيا من أصل 15 امتناعهم عن التصويت، ودفع هذا العدول المرشح نصر النصر للعودة للترشح بعد أن أعلن انسحابه من سباق الانتخابات أمس الأول.

ودارت في الساعات الأخيرة التي تسبق عملية الاقتراع والجمعية العمومية مشاورات مكثفة للأعضاء الذهبيين للاتفاق على اختيار شخصيتهم المرشحة، وسط أنباء قوية بتوحيد الأصوات الذهبية لصفوان السوكيت الذي يدخل ضمن مرشحين آخرين، صالح الاطرم وتركي الدهام ونصر النصر وإبراهيم العثمان الذي قد يعدل عن انسحابه.

على صعيد متصل واصل الفريق الكروي للنصر استعداداته للموسم الجديد بهدوء بعيدا عن الأزمة الإدارية التي تكتنف الفريق، وقاد المدرب فيتوريا التدريبات التي تقام بشكل يومي.