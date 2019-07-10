العميد يقدم لاعبيه بصورة مبتكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تميز مركز إعلامي نادي الاتحاد بأسلوب مبتكر وعصري في تقديمه للاعبي الفريق الجديدين اللذين أعلن عنهما أمس، ولاقى استحسان وإعجاب كثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر لاعبا الفريق الأجانب، التشيلي خمينيز، والأرجنتني أميليانو جابرييل بطريقة مختلفة عن المعتاد، عبر فيلم إخراجي هدية مقدمة من الراعي الرئيس للنادي تحمل رسالة من مدرب الفريق خوسيه سييرا معنونة بعبارة «وقع عليكما الاختيار لتمثلا أغلى شعار»، يؤكد من خلالها انضمامهما لناد كبير وذي قاعدة جماهيرية عريضة، متمنيا أن يقدما إمكاناتهما كافة لمساعدته لحصد البطولات والإنجازات مع النادي التسعيني.

يذكر أن مركز إعلامي الاتحاد يشرف عليه الشاب يحيى بخش الذي أحدث نقلة نوعية على عمل المركز منذ تسلمه المهمة في التواصل مع جماهير النادي بعد تقلده المنصب إبان الإدارة السابقة لاتحاد جدة.