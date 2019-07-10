صفقات الهلال تواجه تشددا برتغاليا وتعجيزا برازيليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض مسيرو بنفيكا البرتغالي شرط شراء البطاقة الدولية للبيروفي أندريه كارليو على مسؤولي الهلال في حال رغبتهم في استمرار اللاعب معهم بعد مشاركته الايجابية في الموسم الكروي الماضي، وما زالت المفاوضات الهلالية قائمة لتخفيض قيمة الصفقة، بعد أن أظهر البرتغاليون مطامع كبيرة في تحقيق أكبر إيراد من الصفقة من خلال إقحام المنافس التقليدي للهلال (النصر) في الصفقة، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع الهلال.

في الوقت نفسه شدد رئيس نادي إنترناسيونال البرازيلي تشدده في دفع الشرط الجزائي لفك العقد الاحترافي للاعب الوسط إيدنيلسون البالغ 10 ملايين يورو، لتمكينه من الانتقال للهلال خلال فترة الصيف الحالية، وهو ما يشكل تعجيزا في تحقيق فرصة الانتقال، ويدفع الهلال لصرف النظر عن الصفقة. وينتظر أن يلتحق المدافع الكوري الجنوبي هيون سو بمعسكر الفريق الحالي في لينز النمساوية بعد أن تعلن الصفقة بشكل رسمي.

على صعيد آخر تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره سبيتال النمساوي بعشرة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الأول على ملعب دولوميتين في مدينة لينو النمساوية، ضمن تحضيرات الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا، ومنافسات الموسم المقبل.