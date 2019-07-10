شكرا لقرائتكم سيسيه: سعيد بتأهل السنغال ومنتخب بنين صعب بدليل إقصائه منتخبات كبيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن سعادته بالفوز الذى حققه على منتخب بنين، مشيرا إلى أن فريق بنين صعب والدليل علي ذلك أن منتخبات كبيرة جدا في البطولة لم تستطع الفوز عليه وأنه كان يعلم قوة بنين وصعوبة اللقاء وأنه ليس من السهل أن إحراز أهداف غزيرة فى مرمى بنين.

وأوضح سيسيه أن أداء فريقه لم يكن جيدا في الشوط الأول ولكن نجح في الفوز في الشوط الثاني موجها التهنئة للاعببه أنهم تحلوا بالصبر حتي أحرزوا هدف الفوز.