شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي 25 أكتوبر استعداداً لبطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب انطلاق معسكر الفراعنة يوم 25 أكتوبر استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر 8 نوفمبر المقبل . يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة غريب معسكر فى شهر سبتمبر ثم شهر أكتوبر. Advertisements استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى على خوض 4 وديات خلال شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب أنه جارى إنهاء وديات شهر سبتمبر وأكتوبر والتى ستكون الإعداد الأخير للفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا، مؤكداً أن هناك مجهودات مبذولة من قبل اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وقيادات الدولة من أجل تسهيل مهمة المنتخب الأوليمبى وتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

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