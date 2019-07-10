شكرا لقرائتكم جاساما: مباراة بنين كانت صعبة واحيى لاعبيهم على الأداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى لامين جاساما لاعب منتخب السنغال أن مباراة فريقه ضد بنين والتي فاز فيها أسود التيرانجا بهدف نظيف وحجزوا اول بكافة تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، كانت صعبة وكان المنافس ندا قويا لهما على مدار اللقاء.

وجه جاساما الشكر للاعبي بنين على الاداء الرجولي والمستوى الذي ظهروا عليه رغم الهزيمة.

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شدد على أن هدف فريقه مواصلة المشوار في بطولة إفريقيا.

أوضح أن لاعبي بنين صعبوا المباراة بسبب التمركز الصحيح والتقارب بين الخطوط والاعتماد على الكرات المرتدة لمباغتتنا.