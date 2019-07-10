شكرا لقرائتكم الزمالك يرضخ للجماهير : طارق حامد مش للبيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك إلى عدم رحيل طارق حامد لاعب الوسط بالفريق لاتحاد جدة بعد تلقي الفريق الابيض عرض رسمي من الفريق السعودي مقابل 3 مليون دولار.

و كتب أمير مرتضى على صفحته الشخصية: " قوام الفريق الأساسي ليس للبيع اياً كانت المغريات ،الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين،امر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق،نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".

و كانت دشنت جماهير الزمالك "هاشتاج طارق حامد مش للبيع" إيمانا منهم بقوة لاعب الوسط الذى يعد ركيزة أساسية فى صفوف الفريق الأبيض وقاطع محترف لهجمات الخصوم فى خط وسط ميت عقبة.

Advertisements