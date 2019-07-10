المقاصة يفتح باب الرحيل أمام أنطوى...

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو مصر المقاصة باب الرحيل أمام الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق بعد التعاقد مع موسيس مهاجم الحدود السابق بالإضافة للتعاقد مع صلاح أمين مهاجم النجوم السابق . Advertisements كان أنطوى قد طلب الرحيل عن مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية واتفق مع محمد عبد السلام رئيس النادى على الرحيل فى الصيف شريطة إحضار عرض مناسب يليق بقدرات اللاعب الفنية والبدنية . ويضم المقاصة خمسة لاعبين أجانب وهم: أيدو موسيس، باولون فوافي، شيميلس بيكلي، جون أنطوى والأوغندى خالد أتشو، ومن المقرر أن يستغنى الفريق الفيومى عن خدمات أحد اللاعبين الخمسة بسبب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تقضى بعدم ضم أكثر من أربعة أجانب لأى فريق.

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