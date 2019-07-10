شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف شروط الترجى التونسى لانتقال البلايلى للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، الشروط المالية، لنادي الترجى التونسى، للتخلى عن خدمات يوسف البلايلى صانع ألعاب الفريق ومنتخب الجزائر.

وتابع مسئولو النادي الأهلي، يوسف البلايلى خلال الموسم الماضى، مع فريقه التونسى، ومنتخب بلاده، وظهر اللاعب بمستوى مميز وواصل تألقه أثناء مشاركته برفقة منتخب محاربو الصحراء فى كأس أمم أفريقيا الحالية المقامة فى مصر.

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واشترط نادي الترجي التونسى، تقاضى 2 مليون دولار، للاستغناء عن خدمات يوسف البلايلى للنادي الأهلي، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه لذا ظهر اتجاه قوى لصرف النظر عن ضم اللاعب.

وكشف مصدر مطلع بالأهلي أن البلايلى، كشف لمسئولو القلعة الحمراء، امتلاكه عرض للانتقال لأحد أندية الدوري القطرى بمقابل مادى كبير والأقرب موافقة إدارة الترجى على هذا العرض.

وشهدت الساعات الماضية، دخول مسئولو الأهلي فى مفاوضات مع البلايلى، واستغلال تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر لاستطلاع رأيه بخصوص الانتقال للقلعة الحمراء فى الموسم الكروى الجديد.