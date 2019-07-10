ضمك يتعاقد مع السفري والحجيلي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ضمك الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع عبدالرحمن السفري وأيمن الحجيلي لتدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل.
وأصدر النادي بيانا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه إن اللاعب وقع على عقد يمتد حتى عام 2021، ويلعب في مركز المحور وصانع الألعاب.
وتدرج السفري داخل أكاديمية أهلي جدة وصولا إلى الفريق الأولمبي، وانتقل إلى لولو تانو البرتغالي ولعب موسما واحدا مع الاتحاد، ومثله مع جدة.
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