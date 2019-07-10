شكرا لقرائتكم رويس: تنقصنا "الثقة" للفوز بلقب الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماركو رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند، يوم الأربعاء، إن الفريق بأكمله يدعم هدف إدارة النادي في الموسم الجديد والمتمثل في التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، لأن الفريق يتمتع بالكفاءة اللازمة لتحقيق ذلك.

وقال رويس لدى بدء مشاركته ولاعبين آخرين أمثال المنضمين حديثا للفريق، نيكو شولز وثورغان هازارد وجوليان براندت، في تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم :علينا أن نثق في كل يوم في قدرتنا على تحقيق إنجاز.

وأضاف: بالنظر إلى ما قدمناه في الموسم الماضي وكذلك الصفقات التي أبرمها النادي، يجب أن يكون هدفنا احتلال القمة (في البوندسليغا) في نهاية الموسم وتقديم الأفضل في بطولة كأس ألمانيا، وكذلك دوري أبطال أوروبا. هذا ليس هدف الإدارة فقط وإنما هدف الفريق أيضا.