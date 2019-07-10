نتيجة مباراة السنغال وبنين اليوم في نتائج مباريات كأس إفريقيا 2019

نتيجة مباراة السنغال وبنين اليوم في مباريات الدور ربع نهائي من كأس إفريقيا 2019، انتهت بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة هدف دن رد، وجاء هدف السنغال الوحيد في مباراة اليوم، عن طريق اللاعب إدريس غاي في تمام الدقيقة 69 من المباراة، ليتمكن بذلك منتخب السنغال من حسم الأمور والتأهل إلى موعد مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2019.

مباراة بنين والسنغال في مباريات اليوم في دور الربع نهائي من كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة المنتظر من طرف متابعي مباريات كأس الأمم الإفريقية، ونتيجة مباراة السنغال وبنين اليوم هي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بين المنتخبين، وسيتأهل من خلالها منتخب واحد إلى مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا مصر.

في دور المجموعات تمكن منتخب بنين من التأهل فى المركز الثالث من المجموعة السادسة، برصيد ستة نقاط حققها بعد التعادل في المباريات الثالثة له في المجموعة.

وفي المقابل حيث منتخب السنغال تجاوز دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الثالثة برصيد ستة نقاط، بعد الفوز في مباراتين وانهزم في مباراة واحدة.

مباراة السنغال وبنين اليوم يبحث من خلالها منتخب بنين على تحقيق مفاجئة جديدة في مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، بعد أن تجاوز في الدور الماضي منتخب المغرب، ويبحث من خلال مباراة اليوم، على التغلب على منتخب السنغال من أجل التواجد في مباريات دور النصف النهائي.

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منتخب السنغال من خلال مشاهدة مباراة بنين اليوم، يبحث على التغلب على أحد مفاجئة البطولة الإفريقة، في ظل بحث المنتخب السنغال على الذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية 2019.

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موعد مباراة الجزائر وساحل العاج غدا.

توقيت مباراة تونس ومدغشقر في دور ربع النهائي.