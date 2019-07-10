بتقنية “الفار” حكمان للفيديو “متابعة لحظية” نتيجة مباراة نيجيريا ضد جنوب...

بدأت الآن مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا اليوم والتي يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر لايف على جميع القنوات الناقلة للقاء سواء كانت قنوات مجانية مفتوحة أو مشفرة، فالآن في لقاء من العيار الثقيل يلتقي فريق نيجيريا مع الأولاد الجنوب أفريقي في مباراة متكافئة يصعب التكهن بنتيجتها، وسنستعرض من خلال هذا التقرير موعد وتوقيت مباراة منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا، وكذلك جميع القنوات الناقلة للمباراة بث مباشر لايف موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، وكذلك طاقم الحكام الذين يديرون اللقاء الهام في دور الثمانية بالبطولة الأفريقية الكبرى، كما سنستعرض أيضا تشكيلة المنتخبين وطريقة لعبهما.

استضاف اليوم استاد القاهرة الدولي أهم مباراة اليوم والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2019، وتستخدم في مباراة اليوم تقنية تقنية الفيديو المساعد (الفار)، وذلك لأول مرة بالبطولة.

بدأت مباراة نيجيريا اليوم ضد جنوب أفريقيا في إطار مباريات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا، وتمر العشر دقائق الأولى من عمر المباراة بجس نبض من المنتخبين، ومحاولة فتح الثغرات في خطوط الدفاع، وينتظر نتيجة مباراة اليوم كلا من منتخب الجزائر وساحل العاج، ليتعرف الفائز منهما على الفريق الذي سيواجهه في مباراة نصف النهائي، حيث سيقابل الفائز بمباراة اليوم الفائز بمباراة الجزائر وساحل العاج، أما عن نتيجة المباراة بعد مرور 10 دقائق، فما زال التعادل السلبي يخيم على أجواء المباراة.

نتيجة مباراة نيجيريا اليوم ضد جنوب أفريقيا

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب نيجيريا “النسور” كان قد تأهل للدور الربع النهائي بعد مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب الكاميروني، حيث فازت نيجيريا بصعوبة بالغة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة من أفضل مباريات البطولة حتى الآن، أما عن مشوار منتخب نيجيريا ببطولة أمم أفريقيا، فقد تأهل للدور 16 بعدما حل وصيفا بالمجموعة الثانية محتلا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، أما عن نتائج منتخب نيجيريا في دور المجموعات فجأت كالتي:

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الجولة الأولي: فاز منتخب نيجيريا على منتخب بوروندي بهدف نظيف في افتتاح مشواره بالبطولة.

فاز منتخب نيجيريا على منتخب بوروندي بهدف نظيف في افتتاح مشواره بالبطولة. الجولة الثاني ة : فاز منتخب نيجيريا على منتخب غينيا بهدف دون رد.

فاز منتخب نيجيريا على منتخب غينيا بهدف دون رد. الجولة الثالثة: تلقى منتخب نيجيريا هزيمة مفاجئة على يد منتخب مدغشقر بهدفين دون رد.

تلقى منتخب نيجيريا هزيمة مفاجئة على يد منتخب مدغشقر بهدفين دون رد. في الدور 16: تمكن منتخب نيجيريا من الفوز على منتخب الكاميرون، وهو حامل اللقب للبطولة السابقة، وكانت نتيجة المباراة ثلاثة أهداف لنيجيريا مقابل هدفين للكاميرون

أما عن منتخب جنوب أفريقيا، فقد تأهل الأولاد على الفراعنة أصحاب الأرض والجمهور في الدور 16، وتمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائي، وعلى الرغم من النتائج السيئة لمنتخب جنوب أفريقيا في دور المجموعات، إلا أنه من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، ف6 بعدما حل ثالث مجموعته، وذلك بعدما حصد ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد وهزيمتين، أما عن نتائج جنوب أفريقيا بدور المجموعات فجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: تلقى هزيمة في بداية مشواره بمباراته الافتتاحية على يد المنتخب الإيفواري بهدف دون رد.

تلقى هزيمة في بداية مشواره بمباراته الافتتاحية على يد المنتخب الإيفواري بهدف دون رد. الجولة الثانية: حقق جنوب أفريقيا انتصاره الوحيد بالمجموعة في مباراته أمام منتخب ناميبيا.

حقق جنوب أفريقيا انتصاره الوحيد بالمجموعة في مباراته أمام منتخب ناميبيا. الجولة الثالثة: تلقى هزيمة على يد منتخب المغرب بهدف نظيف.

موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكام القنوات الناقلة جنب أفربقيا ضد نيجيريا الأربعاء 10 يوليو 21:00 القاهرة 22:00 مكة ربع النهائي

ستاد القاهرة الدولي

الحكم: رضوان جيد

مساعد: لحسن أزكاو

مساعد: مصطفى أكركاد

حكم رابع: بيرنارد كاميل

المعلق عصام الشوالي Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Ring.bg

NTV Spor Smart HD

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Match! TV

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Sportkanalen

DAZN 1 HD

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

يدخل منتخب نيجيريا مباراته الهامة اليوم ضد جنوب أفريقيا مكتمل الهدة بدون أي غيابات سواء كانت بسبب الإصابة أو الإيقاف، وهذا سيجل جميع أوراق اللعب متاحة أمام المدير الفني جيرنو روهر لتحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، أما عن طريقة اللعب والتشكيل من المتوقع أن تكون كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: دانيال أكبيي

دانيال أكبيي خط الدفاع: أولا أينا – كينيت أوميرو – وليام تروست – شيدوزي أوازيم

أولا أينا – كينيت أوميرو – وليام تروست – شيدوزي أوازيم خط الوسط: ويلفريد نديدي – أوجينكارو إيتيبو

ويلفريد نديدي – أوجينكارو إيتيبو خط الهجوم: أحمد موسي – أليكس أيووبي – موسيس سيمون

أحمد موسي – أليكس أيووبي – موسيس سيمون رأس الحربة: أوديون إيجالو

التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا ضد نيجيريا اليوم

بالمثل يخوض منتخب جنوب أفريقيا مباراته اليوم ضد نيجيريا مكتمل الصفوف بدوت إصابات أو إيقافات،وستكون جميع الأوراق متاحة أمام الدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا “ستيوارت باكست”ر لتحقيق الانتصار أمام المنتخب النيجيري، أما عن طريقة اللعب والتشكيل المتوقع فمن المنتظر أن نكون كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: دارين كيت

دارين كيت خط الدفاع: سيفيسو هلانتي – بوهلي مخوانازي – ثولاني هلاتشوايا – ثامسانكا مكيزي

سيفيسو هلانتي – بوهلي مخوانازي – ثولاني هلاتشوايا – ثامسانكا مكيزي خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو – ديان فورمان – بونجاني زونجو

كاموهيلو موكوتجو – ديان فورمان – بونجاني زونجو حط الهجوم: بيرسي تاو – ليبو موثيبا – ثيمبينكوسي لورش

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