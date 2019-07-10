نتيجة مباراة السنغال وبنين اليوم في لقاء مثير شهد الغاء هدفين لساديو ماني

تبدأ مساء الأربعاء منافسات دور الثمانية من البطولة الافريقية للأمم بمباراة شيقة تجمع بين أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب منتخب السنغال ولما لا وهو متصدر منتخبات القارة السمراء في التصنيف الشهري للفيفا كورة لايف بث مباشر السنغال وبنين مع أحد مفاجآت البطولة منتخب بنين الذي نجح في اقصاء المغرب في الدور السابق بعد الاحتكام للركلات الترجيحية في أحد اللقاءات التي شهدت اثارة بالغة.

مباراة السنغال وبنين

وعن مباراة السنغال ضد بنين فانها من المفترض أن تنطلق أحداثها في تمام السادسة 18:00 بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي حيث سيتم نقل اللقاء مباشرة فضائيا على القناة صاحبة الحقوق beIN MAX بصوت المعلق علي محمد علي وحسب التكنهات فان المنتخب المؤهل لتحقيق الفوز هو أسود التيرانجا “السنغال” ولكن مفاجآت بنين قد تستمر.

السنغال وبنين

ويربط الكثير اسم النجم السنغالي المتألق وهداف البريميرليج لهذا العام ساديو ماني وهداف البطولة الحالي برصيد 3 أهداف بأنه لن يتوانى عن اهدار أي فرصة تقربه من حصد اللقب الأول في تاريخ دولته حتى يسجل اسمه بحروف من نور بذلك ويقربه من المنافسة وبشدة على جائزتين ثمينتين ألا وهما جائزة أفضل لاعب افريقي والتي سيضمنها بشكل كبير في حال تحقيقه ذلك وجائزة أفضل لاعب في العالم والتس سيكون في صراع مع آخرين

نتيجة مباراة السنغال وبنين

وتحدث أوليفييه فيردو قائد المنتخب البنيني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء معبرا عن سعادته بأنه يحمل شرف القيادة رغم صغر سنه وأن دوره تحفيز اللاعبين باستمرار خلال المواجهات السابقة واليوم

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وأضاف بأن لديهم طموح كبير ليكونوا منافسا قويا للسنغال في مباراة اليوم برغم صعوبة المواجهة إلا أنهم سيحاولون اخراج كل ما لديهم للظهور بصورة جيدة في اللقاء، فهل سنشهد مفاجآة أخرى اليوم بخروج أكثر الفرق المرشحة

يذكر بأن ساديو ماني قد أضاع ضربتي جزاء في هذه البطولة للمرة الأولى منذ عام 2012 بعد أن أضاع دروجبا ركلتي أيضا، وبعد اللقاء السابق تحدث ماني بأنه سيترك تنفيذ ركلات الجزاء لزملائه وأنه سيتدرب على تنفيذها حين يعود لفريقه في انجلترا

وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بهدف نظيف، في مباراة رائعة تفوق فيها أسود التيرانجا وتم الغاء هدفين لهم بداعي التسلل والاثنين من نصيب ساديو ماني