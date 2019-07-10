نتيجة مباراة السنغال اليوم أمام بنين في إطار مباريات الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة السنغال وبنين، يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابة لاحتضان مباراة السنغال وبنين اليوم في إطار مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة السنغال وبنين اليوم الأربعاء الموافق 10-7-2019 في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل السنغال اليوم أمام بنين

حراسة المرمي: ألفريد جوميس، وخط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما، وفي الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت، أما الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

تشكيلة منتخب بنين اليوم

حراسة المرمى: ساتورنين، في الدفاع: فيردون، أدينون، أديلهو، وخط الوسط: أيمورو، أداوتي، سيسي، ماما سايبو، وفي الهجوم: سوكو، مايكل بوتي، جوديل دوسو.

يعد تواجد المنتخب البنيني في الدور ربع النهائي أحد مفاجآت أمم إفريقيا 2019، حيث حقق الفريق فوز تاريخي على المنتخب المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما، وقد شهدت المباراة الكثير من الإثارة والمتعة إلا أن المنتخب المغربي ودع البطولة مبكراً على يد بنين الحصان الأسود في البطولة.

نزول الفريقين إلي أرض الملعب لأجراء الأحماء قبل بداية أحداث المباراة، حيث بترقب الجميع نتيجة مباراة اليوم، وخاصة أن المنتخب السنغالي يضم العديد من النجوم، وعلى رأسهم سادو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي سجل 3 أهداف حتى الآن في البطولة.

نتيجة مباراة السنغال وبنين اليوم