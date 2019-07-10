نتيجة مباراة السنغال وبنين اليوم الأربعاء 10-7-2019 في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا

نتيجة مباراة السنغال وبنين في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث نجح المنتخب السنغالي في تحقيق الفوز على أوغندا في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، كما حقق منتخب بنين فوز تاريخي على المنتخب المغربي بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

مباراة السنغال وبنين اليوم

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة السنغال وبنين اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019 في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا في تمام:

الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 20:00 بتوقيت أبوظبي

أما عن القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين، فستكون مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport MAX HD1 مباشرة بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة منتخب السنغال اليوم

حراسة المرمي: ألفريد جوميس.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.

خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

تشكيلة بنين اليوم

حراسة المرمى: ساتورنين

الدفاع: فيردون، أدينون، أديلهو

خط الوسط: أيمورو، أداوتي، سيسي، ماما سايبو

الهجوم: سوكو، مايكل بوتي، جوديل دوسو

يحاول منتخب بنين تحقيق نتيجة تاريخية بالتأهل للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا 2019، وذلك في حال الفوز خلال مباراة اليوم أمام المنتخب السنغالي، وقد استطاع منتخب بنين الفوز على المنتخب المغربي وسط دهشة جميع المتابعين، والذي توقعوا أن يحقق أسود الأطلس فوز سهل على بنين، ولكن الأمر كان مختلف تماماً.

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة السنغال وبنين في أولي مباريات دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019.

نتيجة مباراة السنغال وبنين الآن

انطلاق أحداث الشوط الأول من مباراة السنغال وبنين وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

Advertisements

التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة السنغال وبنين الآن بعد مرور 30 دقيقة من زمن المباراة.

نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف، وننتظر بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

مازالت النتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف.

الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

الدقائق الأخيرة من المباراة.

نهاية المباراة بفوز السنغال، وتصبح أول المتأهلين للدور نصف النهائي.