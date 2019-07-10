"كاف" يحدد نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022

مصراوي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نظام تصفيات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، حيث ستقوم القارة الأفريقية بتحديد 5 منتخبات مشاركة من خلال 3 مراحل للتصفية.

وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات.

وتقام التصفيات على 3 مراحل كما يلي:

1- الدور التمهيدي: المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وفقًا لتصنيف فيفا سيتم إعفاؤهم من الدور التمهيدي، على أن يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا.

المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف من بين المنتخبات الـ28 المشاركة في...