مصراوي
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نظام تصفيات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، حيث ستقوم القارة الأفريقية بتحديد 5 منتخبات مشاركة من خلال 3 مراحل للتصفية.
وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات.
وتقام التصفيات على 3 مراحل كما يلي:
1- الدور التمهيدي: المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وفقًا لتصنيف فيفا سيتم إعفاؤهم من الدور التمهيدي، على أن يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا.
المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف من بين المنتخبات الـ28 المشاركة في...
كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يحدد نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.