السنغال تنهي مغامرة بنين وتبلغ الدور نصف النهائي

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أنهت السنغال مغامرة بنين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالفوز عليها 1-صفر الأربعاء في الدور ثمن النهائي، وتبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، عندما كانت مصر أيضا مضيفة للبطولة.

وبفضل هدف سجله إدريسا غوييه في الدقيقة 70 من المباراة التي أقيمت على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في القاهرة، باتت السنغال، أفضل المنتخبات الإفريقية بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، أول المتأهلين الى نصف النهائي، وهي ستلاقي الأحد الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر المشاركة في البطولة للمرة الأولى، والتي تقام غدا في ستاد السلام بالعاصمة المصرية.

ملخص مباراة السنغال وبنين: