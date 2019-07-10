شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفتح باب الرحيل أمام أنطوى بعد التعاقد مع موسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو مصر المقاصة باب الرحيل أمام الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق بعد التعاقد مع موسيس مهاجم الحدود السابق بالإضافة للتعاقد مع صلاح أمين مهاجم النجوم السابق .

كان أنطوى قد طلب الرحيل عن مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية واتفق مع محمد عبد السلام رئيس النادى على الرحيل فى الصيف شريطة إحضار عرض مناسب يليق بقدرات اللاعب الفنية والبدنية .

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ويضم المقاصة خمسة لاعبين أجانب وهم: أيدو موسيس، باولون فوافي، شيميلس بيكلي، جون أنطوى والأوغندى خالد أتشو، ومن المقرر أن يستغنى الفريق الفيومى عن خدمات أحد اللاعبين الخمسة بسبب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تقضى بعدم ضم أكثر من أربعة أجانب لأى فريق.

وقرر المدير الفنى لمصر المقاصة بداية تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد الإثنين الماضى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ويجرى اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلى خاص لكل لاعب للوصول لأعلى فورمة بدنية فى إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة كما أكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجارى، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى .

ومن المقرر أن يبدأ مصر المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد .