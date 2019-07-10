تعرف على قائمة منتخب رفع الأثقال ببطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى فى منافسات بطولة العالم التى تقام بكازاخستان التى تقام بداية من اليوم الأربعاء وتستمر إلى 21 من شهر يوليو الجارى. وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال . Advertisements وفيما يخص السيدات فتضم البعثة فاطمة عمر و نادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى. ويرأس البعثة إبراهيم أمين عضو مجلس ادارة اللجنة البارالمبية وبقيادة الجهاز الفنى المكون من شعبان يحيي المدير الفنى للرجال ومحمود نبيل المدير الفنى للسيدات ومحمد عوض إدارى الفريق. ومن المتوقع نجاح لاعبى المنتخب الوطنى لرفع الاثقال البارالمبى فى حصد ميداليات حيث يسعى من خلالها بعثة الفراعنة لحصد مقاعد فى الأولمبياد المقبل خاصة إنهم يتميزون بذلك فى البطولات الدولية والدورات الأولمبية وآخرها بطولة فزاع الدولية حيث حصل المنتخب على المركز الأول وكأس البطولة بعد حصد 15 ميدالية متنوعة" 12 ميدالية ذهبية - 2 فضية - 1 برونزية".

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