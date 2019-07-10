شكرا لقرائتكم خبر عن فيجو يتحدث لـTIME SPORTS عن مباراة جنوب أفريقيا و نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد الأسبق أن مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري ستكون صعبة على الفريقين.

تابع فيجو المحلل فى قناة TIME SPORTS منتخب جنوب أفريقيا يسير بخطوات ثابتة بعد الفوز على مصر البلد المضيف فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بهدف دون رد ، و أن نيجيريا ستخوض مباراة صعبة أمام فريق من المحترفيين الجيدين.

أضاف نجم ريال مدريد أن نيجيريا منتخب قوي وهو الأقوي فى مباراة جنوب أفريقيا ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود و العطاء طوال الـ90 دقيقة للمباراة ، مؤكداً أن الأدوار الحالية لبطولة أمم أفريقيا مميزة وتشهد تواجد منتخبات ولاعبين كبار وعالميين.