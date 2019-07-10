شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي ينضم لتدريبات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الإسماعيلى جهود باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى ، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب مصر وتوديع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الــ16 اثر الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وتواجد المحمدى اليوم فى تدريبات الفريق بعد حصوله على راحة عدة أيام حيث خاض تدريبات خفيفة حول الملعب.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

هبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك يوم 28 يوليو الجاري ، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.