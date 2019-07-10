شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. تفاصيل ثورة جماهير الزمالك لمنع رحيل طارق حامد عن ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتت ثورة جماهير الزمالك ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء بثمارها بعد الأنباء التى تم تداولها بشأن رحيل طارق حامد نجم وسط الفريق إلى اتحاد جدة السعودى فى فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى طارق حامد، عرضًا رسمياً من نادى اتحاد جدة السعودى، لضمه بشكل نهائى، فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن بحث النادى السعودى عن تعزيز صفوفهم فى الموسم الجديد.

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وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.

وأعلنت جماهير الزمالك غضبها الشديد بسبب اقتراب رحيل طارق حامد فى الصيف، ليعلن مسئولو القلعة البيضاء بعدها التمسك باستمرار اللاعب.

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