شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم طارق حامد محلياً ودولياً قبل عرض اتحاد جدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى عرضًا رسميًا من نادى اتحاد جدة السعودى لضمه بشكل نهائى، أبدى اللاعب موافقته على العرض لرغبته فى خوض التجربة لتأمين مستقبله من الجانب المالى وفقًا لما كشفه مصدر مقرب منه وأعلن مسئولو الزمالك التمسك باللاعب وستشهد الساعات القادمة حسم الأمر بشكل نهائى.

ويُعد طارق حامد من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها الزمالك خلال المواسم الأخيرة، نظرًا لما يقدمه اللاعب من مستويات جيدة مع الفريق ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه حامد فى مسيرته قبل حسم مصيره بشكل نهائى.

- طارق حامد يساهم فى تتويج الزمالك بالكونفدرالية فى الموسم الحالى

ساهم طارق حامد فى حصول الزمالك على بطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما تألق مع الأبيض هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.

إجمالا شارك طارق حامد مع الزمالك فى 132 مباراة بالدورى، و14 مباراة فى كأس مصر، و16 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، ومباراتين فى السوبر المحلى فيما حقق الدورى المصرى مرة مع الزمالك وكأس مصر 3 مرات والكونفدرالية مرة والسوبر المصرى مرة.

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- بداية الظهور مع سموحة

بدأ طارق حامد يخطف الأنظار له عندما كان ضمن صفوف سموحة قبل انتقاله للزمالك موسم 2014، حيث خاص مع الفريق السكندرى 83 مباراة، صنع خلالهم هدفين، وظهر بمستوى مميز كأحد أبرز لاعبى خط الوسط فى الدورى المصرى.

- طارق حامد قلب المنتخب الوطنى النابض

على الرغم من خروج منتخب مصر، من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا، إلا أن مستوى طارق حامد، كان الأبرز فى أداء الفراعنة على مدار مشاركاتهم فى النسخة الجارية من كان 2019، حيث شارك فى 4 مباريات من بينهم 3 مباريات أساسيًا ومباراة واحدة كبديل أمام أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لإراحته، حيث شارك فى 28 دقيقة فقط خلالها.

إجمالاً شارك طارق حامد مع منتخب مصر فى 38 مباراة بواقع 13 مباراة ودية و10 مباريات فى كأس الأمم الإفريقية و6 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ومثلهم فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية و3 مباريات فى كأس العالم بمونديال روسيا، حصل خلالهم على 8 إنذارات.