شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس المقاولون للاعبين: نرغب فى استعادة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على حضور مران الفريق خلال استعداده لمباراة الاهلي في ختام الموسم الحالي والاستعداد للموسم المقبل.

وعقد رئيس المقاولون العرب جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس الادارة وجلال فراج المدير التنفيذي للنادي لتحفيز اللاعبين خلال هذه الفترة.

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وأكد رئيس المقاولون ثقته في التزام اللاعبين خلال فترة الاعداد لتقديم موسم جيد وطالبهم بالتحلي بالعزيمة والاصرار مؤكداً على وقوف مجلس الادارة بقوة خلف الفريق والجهاز الفني لتنفيذ مطالبهم في إطار الهدف الرئيسى باستعادة البطولات المواسم المقبلة.

ويواجه المقاولون العرب النادي الأهلي في المباراة التي تقام 24 يوليو الجاري ضمن مؤجلات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تستأنف بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.



رئيس المقاولون فى مران الفريق



رئيس المقاولون فى مران الفريق



رئيس المقاولون فى مران الفريق