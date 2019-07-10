شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن تمسكه بطارق حامد رداً على عرض اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو الزمالك، باستمرار طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض فى الموسم القادم وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك للحفاظ على قوام الفريق بالموسم المقبل.

وقال أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك عبر حسابه على "تويتر":"قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أياً كانت المغريات ،الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".

وكان طارق حامد قد تلقى عرضا رسميا خلال الساعات الماضية من اتحاد جدة السعودى للحصول على خدماته بشكل نهائى وكان الوسطاء يقربون وجهات النظر بين الطرفين بمقترح انتقال طارق حامد لصفوف الفريق السعودى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ولكن رد المشرف على الكرة بالنادى الأبيض حول تلك الأمور إن هناك تمسك بلاعبى الفريق الدوليين.