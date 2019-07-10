شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يوافق على إعارة إسلام الفار للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو الإنتاج الحربى لصيغة اتفاق مع نظرائهم بنادى النجوم إف سى للحصول على خدمات إسلام الفار صانع ألعاب الأخير الذى تألق مع الفريق بالرغم من هبوطه للقسم الثانى .

ومن المقرر أن يحصل الإنتاج الحربى على إسلام الفار لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة على أن يحق للإنتاج الحربى الحصول على خدمات اللاعب نهاية الموسم فى حالة الرغبة بالتعاقد معه بشكل نهائى .

ويضع مسئولى الناديين الرتوش الأخيرة بشأن انتقال اللاعب خاصة وأن الفار طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن صفوف فريقه، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما الهبوط لدورى القسم الثانى وتلقى الفار بعض العروض الجيدة من أندية الدورى الممتاز، الأمر الذى دفع اللاعب لطلب الرحيل عن صفوف النجوم فى الإنتقالات الصيفية.