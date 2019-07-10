شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تجديد إعارة دونجا للإسماعيلى بسبب رحيل طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولى نادى الزمالك على تجديد إعارة محمود عبد العاطى "دونجا" لنادى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمسك الزمالك بعودة "دونجا" لصفوف الفريق الكروى الأول، عقب انتهاء موسم إعارته للدراويش، وذلك تحسبًا لرحيل طارق حامد لاعب وسط الأبيض، الذى تلقى عرضًا مغريًا من نادى اتحاد جدة السعودى.

وكان طارق حامد قد تلقى عرضًا رسمياً من نادى اتحاد جدة السعودى لضمه بشكل نهائى، فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن بحث النادى السعودى عن تعزيز صفوفهم فى الموسم الجديد وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن أن إدارة النادى الأبيض تدرس بجدية الموافقة على العرض خلال الساعات المقبلة بعدما وصل بشكل رسمى خلال الساعات الأخيرة على أن تشهد الساعات المقبلة تحديد الموقف النهائى بشأن الصفقة بإتمامها من عدمه.

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وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.