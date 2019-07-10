شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على «دوسكا» وديًا بهدف محمد عنتر والحكم يلغي هدفا لـ«حسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره دوسكا بطل قبرص، بهدف نظيف أحرزه محمد عنتر في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

وجاءت التجربة الودية الثالثة مفيده جدا للمارد الأبيض، حيث أشرك خالد جلال، المدير الفني للفريق، جميع اللاعبين وسيطر على معظم أوقات المباراة وأهدر لاعبو الأبيض العديد من الفرص السهلة وخصوصا محمد إبراهيم الذي سدد كرة صاروخية في العارضة، وسدد عمر السعيد أكثر من تسديدة قوية أنقذها الدفاع والحارس، كما أطلق محمد عبدالغني تسديدة راسية قوية أنقذها حارس دوسكا ببراعة.

وأحرز محمد عنتر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، كما قام حكم المباراة بإلغاء هدفًا أحرزه إبراهيم حسن.