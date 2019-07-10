شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة»: 25 حكماً في دورة التطوير الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

دشَّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبد العزيز المسعد، أمس (الثلاثاء)، دورة تطوير الحُكَّام الآسيويين، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل.

Advertisements

ويحاضر في الدورة المُحاضر الدولي السعودي منصور الأحمري، عضو لجنة تطوير الحُكَّام بالاتحاد الآسيوي، وتتضمن الدورة محاضرات عن القانون والتعديلات واختبارات اللياقة البدنية.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الحكام عبدالله العجلان، أن عدد الحُكَّام المشاركين في الدورة 25 حكماً.

وتأتي الدورة ضمن برنامج الاتحاد الآسيوي لتطوير الحكام بقارة آسيا، ويُشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة السلة، علما أن لجنة الحُكَّام بصدد تنفيذ عدد من الدورات المتقدمة لحُكَّام النُخبة خلال الفترة القادمة، وقبل انطلاق الموسم الرياضي.