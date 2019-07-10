بهدف نظيف .. السنغال تعبر إلى نصف نهائي أمم افريقيا على حساب بنين

نتيجة مباراة السنغال اليوم، حجز منتخب السنغال أولى مقاعد المربع الذهبي لكأس أمم افريقيا بعد إنهاء مغامرة بنين بهدف مقابل لا شئ سجله إدريسا غاي نجم إيفرتون الإنجليزي في الدقيقة 69 من اللقاء، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لمصلحة السنغال سجلهما نجم ليفربول ساديو ماني بداعي التسلل.

منتخب السنغال يلتقي بنين على ملعب الدفاع الجوي الساعة 6 مساءاًُ، وهي أولى مباريات دور الثمانية والتي تشهد تفعيل تقنية حكم الفيديو لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية اليوم المقامة في مصر.

وتأهل منتخب بنين إلى دور الثمانية بعدما فجر مفاجأة مدوية تتمثل في إقصاء منتخب المغرب أحد المرشحين للقب، بعد أن فرض علي أسود الأطلس خوض ركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي ابتسمت لمنتخب السناجب.

تشكيلة منتخب السنغال الأساسية لمواجهة بنين، جوميز حارس المرمى، في الدفاع الرباعي جاسما، خاليلو كواليبالي، كوياتيه، سابلي، وفي المنتصف جاي، نداي، سافيت، وبالهجوم الثلاثي ساديو ماني، بالدي، مياي نيانج.

تشكيلة منتخب بنين لمواجهة السنغال الرسمية لم تشهد مفاجأت كبيرة، حيث جاءت بوجود حارس العرين الاجبي، بارازي، أديلهو، فيردون، ايمورو خط الدفاع، الوسط أديوتي، دا الميدا، سيدسيلنيون، وبالهجوم سوكو، بوتي، مونييه. وهي تقريباً نفس التشكيلة التي خاضت المواجهة الأخيرة ضد المغرب.