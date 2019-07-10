عنتر يقود الزمالك للفوز بثالث تجاربه الودية في معسكر قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق الزمالك على نظيره دوكسا كاتوكوبياس القبرصي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء خلال معسكر الفريق الخارجي في ثالث التجارب الودية.

وسجل محمد عنتر هدف الفوز للزمالك لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد، حمدي النقاز، محمد عبد السلام، محمد كماتشو، عبد الله جمعة، محمد حسن، يوسف حسن، محمد عنتر، أيمن حفني، إبراهيم حسن و حميد أحداد.

وحسبما أورد الموقع الرسمي للزمالك فأن فريقه ظهر بشكل جيد في الشوط؛ حيث سنحت له العديد من الفرص للتسجيل دون استغلالها بشكل جيد لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق ببعض البدلاء؛ حيث شارك محمد إبراهيم بدلاً من حميد أحداد، محمد عبد الغني بدلاً من محمد عبد السلام، أحمد سيد زيزو بدلاً من محمد حسن كما شارك أحمد مدبولي بدلًا من إبراهيم حسن، عمر السعيد بدلًا من أيمن حفني.