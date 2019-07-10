بشكل عاجل.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لفتح باب القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حدد النادي الأهلي ثلاث طلبات عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حتى لا يتعرض النادي الأهلي لأزمة تتعلق بقائمته الأفريقية للموسم الجديد 2019-2020.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل خطاباً للنادي الأهلي يفيد بمد فترة القيد إلى ما بعد انتهاء بطولة الدوري المصري قبل نهاية يوليو الجاري، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

وطالب النادي الأهلي بفتح باب القيد بشكل عاجل، من أجل تجهيز قائمته لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد مع اعتماد مشاركته في البطولة بشكل رسمي.

وجاءت مطالب النادي الأهلي الثلاثة في خطابه الرسمي لاتحاد الكرة كالتالي:

1. فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الأفريقي وفقاً للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020.

2. موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة (دوري أبطال أفريقيا).

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3. اعتبار الأمر مهما وعاجلا للغاية، حيث إن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم 10/7/2019.

وأكد الأهلي في بيانه إلى أنه تفاجأ من رفض "كاف" استثناء الأندية المصرية وتأكيده أن فترات القيد التى حددها في السابق هي التى سيتم تطبيقها على الجميع وجاء في نص خطاب الأهلي:

جاء خطاب النادي الأهلي اليوم لاتحاد الكرة ما يلى (بالإشارة إلى لائحة قيد وتسجيل لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في بطولات أفريقيا للأندية موسم 2019/2020 والصادرة من الاتحاد الأفريقي بتاريخ 24/4/2019 والتي تتضمن مواعيد قيد لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات المذكورة أعلاه على النحو التالي:-

• الفترة من 1 -10 يوليو 2019 (تسجيل قائمة الفريق الأساسية)

• الفترة من 11-20 يوليو 2019 (تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 250 دولارا عن إضافة كل لاعب ويحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية).

• الفترة من 21-30 يوليو 2019 (تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 500 دولار عن إضافة كل لاعب ولا يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية وتبدأ مشاركتهم بدءًا من دور المجموعات).

ولذلك حدد النادي الأهلي تنفيذ مطالبه بشكل عاجل حتى يجهز الفريق الأحمر قائمته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد وقيد لاعبيه الجدد وعلى رأسهم المالي أليو ديانج.