3 مراحل| "كاف" يحدد نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نظام تصفيات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، حيث ستقوم القارة الأفريقية بتحديد 5 منتخبات مشاركة من خلال 3 مراحل للتصفية.

وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات.

وتقام التصفيات على 3 مراحل كما يلي:

1- الدور التمهيدي: المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وفقًا لتصنيف فيفا سيتم إعفاؤهم من الدور التمهيدي، على أن يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا.

المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف من بين المنتخبات الـ28 المشاركة في الدور التمهيدي ستخوض مباراتي ذهاب وعودة أمام 14 منتخب آخر (مباراة الذهاب ستلعب على أرض الفريق الأقل تصنيفًا).

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ويحتل المنتخب المصري في الوقت الحالي المركز الثامن في تصنيف المنتخبات الأفريقية، لكن سيتم العمل بالتصنيف الخاص بآخر شهر قبل إجراء قرعة الدور التمهدي من التصفيات.

2- دور المجموعات: المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي سوف تنضم إلى المنتخبات الـ26، في دور المجموعات على أن يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات.

قرعة دور المجموعات ستتم بناء على تقسيم المنتخبات الـ40 على 4 مستويات وفقًا لتنصيف الاتحاد الدولي على أن تضم كل مجموعة منتخبا من كل مستوى.

3- خروج المهزوم: يتم تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتصنيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.

ويطابق نظام التصفيات في كأس العالم 2022، نظيره في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل وخسر وقتها المنتخب المصري بطاقة التأهل لصالح غانا.