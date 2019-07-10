محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365
تشهد مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ8 من كأس أمم أفريقيا ظهور تقنية حكم الفيديو "var" لأول مرة بمنافسات البطولة التي انطلقت يوم 21 يوليو الماضي وتستمر حتى 19 يونيو.
المباراة الأولى في دور الثمانية من كأس الأمم تجمع بين منتخبي بنين والسنغال؛ حيث ستُدار بواسطة طاقم تحكيم يقوده المصري جهاد جريشة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الظهور الأول لـ "Var" في كأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.