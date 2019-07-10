بالصور: الظهور الأول لـ "Var" في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365

تشهد مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ8 من كأس أمم أفريقيا ظهور تقنية حكم الفيديو "var" لأول مرة بمنافسات البطولة التي انطلقت يوم 21 يوليو الماضي وتستمر حتى 19 يونيو.

المباراة الأولى في دور الثمانية من كأس الأمم تجمع بين منتخبي بنين والسنغال؛ حيث ستُدار بواسطة طاقم تحكيم يقوده المصري جهاد جريشة.