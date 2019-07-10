مباشر.. السنغال 1 - 0 بنين .. تقدم أسود التيرانجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة السنغال وبنين في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل المنتخب السنغالي بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته خلف الجزائر، قبل عبور عقبة أوغندا بهدف نظيف في ثمن النهائي، فيما تأهل منتخب بنين كأفضل ثالث في مجموعته السادسة، بـ3 تعادلات، ليتخطى عقبة المغرب في أكبر مفاجآت دور الـ16 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

ويبدأ أسود التيرانجا بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جوميز- خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي - خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت - خط الهجوم: بالدي، مباي نيانج، ساديو ماني.

أما منتخب بنين، بقيادة الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني للفريق، فيبدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كاسيفا - خط الدفاع: أديليهو، سيديو بارازي، فيردون - خط الوسط: إيمورو، أديوتي، سيسينجو، ألميدا - خط الهجوم: سوكو، بوتي، مونيي

تابعوا تفاصيل المباراة..

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بدأت المباراة بضغط من المنتخب السنغالي، وكاد كرة أن تخدع الحارس البنيني في الدقيقة 12، قبل أن يتدراك الموقف ويحافظ على شباكه نظيفة.

بعدها انطلق ساديو ماني ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها ولكن الحارس يتألق بعد مضايقة من الدفاع البنيني.

وفي الدقيقة 25، حصل منتخب بنين على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، سددها اللاعب سوكو، ليحولها نجم الفريق "بوتي" بكعب القدم، والتي مرت بجوار القائم بقليل في أخطر فرص المباراة.

وكاد المنتخب السنغالي أن يحرز هدف التقدم، بهجمتين خطيرتين، ولكن الدفاع البنيني تألق ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا في الدقيقة 54 لساديو ماني، بداعي التسلل، بعد تأكيد من حكم الفيديو.