"الكورة لسه في ملعبنا".. بيبسي تكشف تفاصيل وهدف إعلان "اعتذار المنتخب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

كشفت شركة "بيبسيكو مصر"، تفاصيل وهدف تصوير إعلان "اعتذار المنتخب" والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم: "إن نسخة الإعلان التي ظهر فيها بعض لاعبي منتخب مصر وهم يعتذرون عن الخروج من بطولة أمم أفريقيا، تم تحريفها وتسريبها".

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وأضافت: النسخة المنشورة على السوشيال ميديا غير رسمية، وحرفت رسالتها الأساسية الإيجابية التي كانت "الكورة لسه في ملعبنا" كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة.

وأضافت: "وعندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة تقرر عدم نشر النسخة الرسمية، إلا أنه عقب الخروج من دور الـ16 فوجئنا بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى "الاعتذار واجب".

وقالت الشركة إنه منذ تداول النسخة غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اتخذت الشركة كافة الإجراءات اللازمة لحذف هذه النسخة عن طريق التواصل مع المواقع التي تداولتها.