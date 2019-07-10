التشكيل.. ماني يقود هجوم السنغال لتخطي مفاجآت بنين بربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه لمواجهة بنين، في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتأهل المنتخب السنغالي بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته خلف الجزائر، قبل عبور عقبة أوغندا بهدف نظيف في ثمن النهائي، فيما تأهل منتخب بنين كأفضل ثالث في مجموعته السادسة، بـ3 تعادلات، ليتخطى عقبة المغرب في أكبر مفاجآت دور الـ16 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

ويبدأ أسود التيرانجا بالتشكيل التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: جوميز- خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي - خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت - خط الهجوم: بالدي، مباي نيانج، ساديو ماني.

أما منتخب بنين، بقيادة الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني للفريق، فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاسيفا - خط الدفاع: أديليهو، سيديو بارازي، فيردون - خط الوسط: إيمورو، أديوتي، سيسينجو، ألميدا - خط الهجوم: سوكو، بوتي، مونيي