تقرير.. نهائي عربي؟ تونس قد تكرر سيناريو عمره 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة على الأراضي المصرية وتستمرحتى التاسع عشر من يوليو الجاري.

8 منتخبات نجحت في حسم تأهلها إلى ربع نهائي البطولة وهم (تونس x مدغشقر)- (بنين x السنغال) - (الجزائر x كوت ديفوار) - (نيجيريا x السنغال).

كيف تصل تونس إلى النهائي؟

الفائز من مباراة تونس ومدغشقر سيلتقي مع الفائز من مباراة بنين والسنغال، ما يعني أن البطولة قد تشهد نهائي عربي في حال تخطى منتخبي تونس والجزائر عقبتي ربع ونصف النهائي.

مشوار المنتخب التونسي في بطولة النسخة الحالية لم يكن بالشكل الأمثل، ولم يتوقع أحد وصوله إلى ربع النهائي بالرغم من أنه كان من ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب خاصة مع امتلاكه عناصر مميزة من اللاعبين أبرزهم طه ياسين الخنيسي، فرجاني ساسي، وهبي الخزري وأنيس البدري.

نسور قرطاج لم يتمكنوا من حسم نتيجة أي مباراة لصالحهم، ففي دور المجموعات تعادل في 3 جولات وتأهل كثاني المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط.

ومع بداية مشواره في الأدوار الإقصائية، تعادل المنتخب التونسي أمام غانا في مباراة دور الـ16 النهائي بهدف لكل منهما، ومنحت ركلات الترجيح الفرصة أمام كتيبة آلان جيريس مجددًا لاستكمال مشواره في البطولة.

كيف تصل الجزائر إلى النهائي؟

في النسخة الحالية، لم يتبق من المنتخبات العربية المشاركة في الكان سوى الجزائر، بعدما انتهى مشوار مصر والمغرب بالخروج من دور الـ16، وعدم تأهل موريتانيا من المجموعات، وبالنظر إلى طريق المنتخب الجزائري فقد تسنح الفرصة لمواجهة عربية مع تونس في النهائي.

قدمت كتيبة جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أداء مميز حتى الآن في البطولة، فمحاربو الصحراء تصدروا جدول المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

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في دور الـ16 التقى منتخب الجزائر مع غينيا وفاز رياض محرز وزملائه بثلاثية دون رد ليحجز مقعدًا في ربع النهائي.

المنتخب الجزائري الذي حافظ على نظافة شباكه حتى الآن في البطولة أمامه مباراة قوية ضد كوت ديفوار التي أطاحت بأحلام مالي بعيدًا وفازت في المباراة بهدف نظيف، وفي حالة تأهله إلى نصف النهائي سيلتقي مع الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، ما ينذر أيضًا بصدام قوي لكتيبة بلماضي قبل بلوغ النهائي.

تونس بطل النهائي العربي

المنتخب التونسي سبق له الفوز بلقب الكان مرة واحدة في تاريخه نسخة 2004 التي استضافتها الأراضي التونسية عندما هزم شقيقه المغرب بهدفين لهدف.

في تلك النسخة تصدر منتخبي تونس والمغرب مجموعاتهما بنفس الرصيد (7 نقاط)، وفي دور ربع النهائي اصطدمت تونس بالسنغال بينما التقت المغرب بالجزائر.

فاز نسور قرطاج بهدف دون رد سجله جوهر مناري، بينما أطاحت المغرب بأمنيات الجزائر بعد الفوز بنتيجة 3-1.

في منافسات نصف النهائي، حسمت ركلات الترجيح تأهل المنتخب التونسي بعد التعادل إيجابيًا 1-1 في الوقت الاصلي للمباراة، وتفوق أسود الأطلس برباعية نظيفة على مالي، وفي المباراة النهائية تفوقت تونس بهدف نظيف وحسمت البطولة لصالحها للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها.

على الجانب الآخر، حققت الجزائر اللقب مرة واحدة في تاريخها نسخة 1990 عندما استضافت البطولة ووصلت إلى النهائي بعدما تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة، ثم التقت بالسنغال في دور نصف النهائي وفازت عليها بهدفين لهدف، لتلتقي مع نيجيريا في نهائي النسخة المذكورة بعدما أطاحت بزامبيا بالفوز عليها 2-0.

في مباراة النهائي التهم محاربو الصحراء النسور الخضراء بهدف دون رد لتتوج بلقب البطولة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها.. في حالة وصول المنتخبين إلى النهائي النسخة الحالية، فمن سيحسم اللقب تلك المرة؟