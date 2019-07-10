نجوم الفن يعلقون على إعلان "اعتذار" المنتخب: "ناس اتفقت على الهزيمة وقبضت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق عدد من نجوم الفن، على الإعلان الذي ظهر فيه عدد من لاعبي منتخب مصر، وهم يقدمون الاعتذار عن الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019.

وتداول البعض الإعلان، وأكد قطاع كبير أن تصوير الإعلان تم قبل انطلاق البطولة.

وكتب الفنان محمود البزاوي، عبر صفحته بتويتر: "الكارثة في إعلان الاعتذار بتاع المنتخب هو إن الخروج من البطولة مدفوع الأجر، دي ناس اتفقت على الهزيمة وقبضت".

بينما علق الإعلامي شريف عامر، عبر صفحته الرسمية بتويتر: "إعلان مدفوع الأجر".

كما علق الفنان نبيل الحلفاوي: "مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق، لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا، لازم تكون نابعة من الشخص نفسه، ماينفعش فيها تمثيل وإخراج".

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وتابع: "وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي، كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين".

بينما علق الملحن عزيز الشافعي قائلا: "تجهيز إصدار من إعلان قبل البطولة عشان يشتغل لو خسرنا مش فكرة غلط، لكن كان لازم تبقى الرسالة مختلفة".

وأضاف: "يعني مثلا نبعت رسالة شكر للجمهور اللي ساند، ونقوله إحنا خسرنا لكن إنت كسبت، أو نبارك للمنتخبات اللي مكملة ونقولهم الجايات أكتر، ومش شرط يظهر فيه اللاعيبة".

أما الفنان حسني شتا، علق على صفحته: "لسه شايف حالا الإعلان، حاجة آخر ... وبجد اللاعيبة دي لازم يركبولها عقول جديدة علشان مفيش بنص جنيه عقل ولا تقدير للموقف".

بينما علق الفنان صلاح عبدالله بأبيات شعر قائلا: "إلى ولادي اللي ظهروا في الإعلان، مش إعلان دا (إسفين)، يمكن كوكا خدتكوا في دوكا، وإنتوا يا عيني مش عارفين، إن الإعلان ده ما يصحش".

وعلق الفنان أحمد الشامي، عبر تويتر: "يعني مصورين الاعتذار قبل البطولة، طب يعني إيه، إيه الفشل ده، غير مقبول".