بيبسي عن إعلان اعتذار المنتخب: نسخة محرفة تم تسريبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

أصدرت شركة بيبسيكو مصر، بيانا اليوم الأربعاء، بخصوص الإعلان الخاص بالشركة، الذي يعتذر فيه بعض لاعبو منتخب مصر عن الخروج من بطولة أمم أفريقيا.

وقالت الشركة إن نسخة الإعلان التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، "تم تحريفها وتسريبها".

وذكر البيان أن الشركة تحقق حاليًا مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة "المحرفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت بيبسيكو، في البيان، إنها شكلت لجنة من المسؤولين والمختصين بالشؤون القانونية للتحقيق فيما حدث لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من الإعلان وتحريف رسالتها الأساسية الإيجابية التي كانت "الكورة لسه في ملعبنا" كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة.

وأضافت: "وعندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة تقرر عدم نشر النسخة الرسمية، إلا أنه عقب الخروج من دور الـ 16 فوجئنا بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى "الاعتذار واجب".

وقالت الشركة إنه منذ تداول النسخة غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحذف هذه النسخة عن طريق التواصل مع المواقع التي تداولتها.

وقالت الشركة إنها "تؤكد حرصها الدائم على الشفافية في توضيح الحقائق وأنها لن تتهاون في معاقبة كل المسئولين عن هذه الواقعة".