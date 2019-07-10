شاهد.. أحمد حسن يسخر من إعلان إعتذار منتخب مصر

سخر أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، من الإعلان الذي جمع لاعبي الفراعنة للإعتذار للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الافريقية 2019.

وقال حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " بعد مشاهدتي لإعلان الإعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان او صاحب الفكره

لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة".

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم افريقيا، بعد الهزيمة من جنوب افريقيا بهدف دون رد، في دور الستة عشر.