شاهد.. أحمد حسن يسخر من إعلان إعتذار منتخب مصر

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سخر أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، من الإعلان الذي جمع لاعبي الفراعنة للإعتذار للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الافريقية 2019.
وقال حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " بعد مشاهدتي لإعلان الإعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان او صاحب الفكره
وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم افريقيا، بعد الهزيمة من جنوب افريقيا بهدف دون رد، في دور الستة عشر.
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