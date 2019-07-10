أسينسيو يدخل دائرة اهتمامات ليفربول

دخل ماركو أسينسيو لاعب نادى ريال مدريد الاسبانى دائرة اهتمام نادى ليفربول الانجليزي للتقاعد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية .
وكشفت صحيفة "ديلى اكسبريس" الانجليزية اليوم الاربعاء، أن نادى ليفربول رصد مبلغ 75 مليون يورو للتعاقد مع الدولى الإسبانيماركو اسينسيو الذي قد يرحل عن صفوف نادى ريال مدريد بحثا عن مكان أساسي بالخارج.
واضافت الصحيفة، ان نادى ريال مدريد مستعد للتخلى عن اللاعب أسينسيو مقابل الحصول على لاعب
واشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يجيد اللعب على الجانب الايمن والايسر وخلف المهاجمين مما يجعاله لاعب جوكر .
واوضحت، أن اللاعب يمتلك خبرات فى دورى ابطال اوروبا بعد أن سبق وحقق الشامبيونزليج مع نادى ريال مدريد عام 2017 و2018 وكان له اهداف حاسمة فى النسختين .
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