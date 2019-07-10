أشرف صبحي يلتقي مع وزير الرياضة الإيفواري لبحث سبل التعاون بين البلدين

إلتقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنظيره الإيفواري باولين كلود دانو ، لبحث التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشباب والرياضة بحضور أوجين ألو ألو سفير كوت ديفوار بالقاهرة. تناول اللقاء سبل دعم العلاقات بين الجانبين المصري والإيفواري على صعيد التعاون الشبابي والرياضي، وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال المنشآت الرياضية والتي أبهرت العالم أجمع في بطولة افريقيا عقب إسناد مهمة التنظيم لها قبل انطلاق البطولة بـ 4 أشهر. العالم أجمع في بطولة افريقيا عقب إسناد مهمة التنظيم لها قبل انطلاق البطولة بـ 4 أشهر. وقامت وزارة الشباب والرياضة بلقائين هامين، جاء اللقاء الاول في إطار المتابعة المستمرة لوزارة الشباب والرياضة لكل المنتخبات الوطنية في اللعبات الرياضية المختلفة التقى وزير الرياضة مع المنتخب الأوليمبي لبحث استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بحضورالكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق وذلك لبحث الاستعدادات النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم تحت 23 سنة والتي ستستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل. -اللقاء الثاني الذي يأتي ضمن خطة التعاون على المستوى الدولي ضمن رؤية الدولة المصرية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي ، والتي تهدف إلى مزيد من التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية.

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