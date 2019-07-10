هيرفي رينارد يقترب من تدريب السعودية

اقترب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، من تولي المهمة الفنية لمنتخب السعودية، خلال الفترة المقبلة. وتم تداول أنباء عن اقتراب هيرفي رينارد من تدريب السعودية، وأن المدرب الفرنسي اتفق بالفعل على تولي المهمة الفنية للأخضر، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. وكان رينارد استقال من تدريب منتخب المغرب، عقب خروجه من بطولة كأس الأمم الافريقية، بعد الهزيمة من بنين في دور الستة عشر بركلات الجزاء الترجيحية.

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