ثلاث طلبات عاجلة للأهلي في خطاب لاتحاد الكرة.. تعرف عليها

أرسلت إدارة النادي ظهر اليوم خطابا لاتحاد كرة القدم للأضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقيه لموسم 2019/2020، جاء خطاب الأهلي لأنه حذر كثيرا في وقت سابق لضرورة تدارك الموقف وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية الحالية حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية في مأزق وتتمكن من قيد لاعبيها أفريقياً في الفترات القانونية المحددة من كاف دون غرامة ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الأفريقية بدءاً من الأدوار الأولى.

لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبء بخطورة الموقف واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية ولم يراع مبدأ تكافؤ الفرص ولا العدالة ولا تطبيق الفارق الزمنى الموحد عند إقامة المباريات المؤجلة "72 ساعة" وهو ما نفذه الأهلي على مدار ثمان مباريات ولم يلتزم به غيره وتم أهدار الكثير من الوقت الذى كان يكفي لأستكمال المسابقة وحل كافة الأزمات. وإزاء القرارات المتضارية للاتحاد حينذاك قرر النادي إتخاذ الأجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعينة بدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم للحفاظ على حقوق النادي وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة وفي نفس الوقت تحصل الأندية المصرية المشاركة في بطولات كاف على حقوقها المشروعة بقيد لاعبيها في المواعيد المحددة وفقاً للائحة الاتحاد الأفريقي.

في المقابل لجأ اتحاد الكرة إلى حلول لا تتفق مع اللوائح ووعد بأنهاء أزمة القيد الأفريقي وأستثناء الأندية المصرية في قيد اللاعبين حتى 5/8/2019 .. لكن أمس تفاجئ الجميع ببيان الأتحاد بأن "كاف" رفض أستثناء الأندية المصرية وأن فترات القيد التى حددها في السابق هي التى سيتم تطبيقها على الجميع .. لذا جاء خطاب النادي الأهلي اليوم لأتحاد الكرة وتضمن ما يلى ( بالإشارة الى لائحة قيد وتسجيل لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في بطولات أفريقيا للأندية