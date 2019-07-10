الزمالك يتعادل سلبيًا في الشوط الأول أمام دوسكا القبرصي

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ودوسكا القبرصي ، بالتعادل السلبي، في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري.
وشهد الشوط الأول من المباراة، إهدارلاعبو الزمالك العديد من الفرص، حيث أرسل حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق كرة عرضية ، سددها محمد عنتر بجوار القائم.
وسدد محمد حسن، كرة صاروخية مرت بجوار القائم ، واطلق إبراهيم حسن قذيفة ارتطمت بالقائم.
وسدد يوسف حسن كرة علت العارضة ، وانقذ حارس مرمى الفريق القبرصي فرص قذيفة من إبراهيم حسن.
وكرة أخرى تصطدم بالقائم من تسديدة إبراهيم حسن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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