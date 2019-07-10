سولشاير يضغط على بوجبا من أجل البقاء في مانشستر يونايتد

بدأ نادي مانشستر يونايتد في الضغط على نجمه الفرنسي بول بوجبا، من أجل إقناعه بالبقاء رفقة الفريق الموسم المقبل، وعدم الرحيل مثلما قرر اللاعب في الأسابيع المقبلة.
ونقلت صحيفة " ذا صن " الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد، كلفت مدرب الفريق سولشاير بالضغطعلى بوجبا، ومحاولة إقناعه بالتراجع عن قراره بالرحيل عن الفريق، والبقاء لموسم واحد إضافي.
وأضافت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي لا يرغب في رحيل بوجبا، ذلك لأنه يعد عنصرًا لا غنى عنه في الفريق، ولأن
وصرح بوجبا منذ أسابيع قليلة ماضية أثناء حملته الترويجية لإحدى شركات" أريد أن أخوض تحدي جديد في الموسم المقبل"، وما زال هناك صراعًا داخل جدار "الشياطين الحمر"، من أجل إقناعه بالبقاء موسمًا إضافيًا.
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