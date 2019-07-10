زي النهارده .. البرتغال تتوج بكأس الأمم الأوروبية بدون رونالدو

في مثل هذا اليوم 10 يوليو 2016 .. حقق منتخب البرتغال الفوز على فرنسا في نهائي كأس الأمم الأوروبية التي كانت تقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وترك كريستيانو رونالدو مهاجم المنتخب البرتغالي المباراة في الشوط الأول من المباراة بعد تعرضه للإصابة بالركبة نتيجة اصطدامه بديميتيري باييه لاعب المنتخب الفرنسي

في عرقلة، ولم يحتسبها الحكم أي خطأ.

وضغط رونالدو على نفسه من أجل مواصلة المباراة، ولكنه لم يستطع وخرج باكياً من أرض الملعب، وبخروجه فشل في الانفراد بلقب الهداف التاريخي لبطولات كأس الأمم الأوروبية ليقف رصيد اللاعب عند تسعة

أهداف متساوياً مع الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي احتفظ بلقب الهداف التاريخي للبطولة منذ 1984 قبل أن يقتسم رونالدو اللقب معه بعد تسجيل ثلاثة أهداف في نسخة 2016.

ووقفت تلك الإصابة عائقا أمام رونالدو الذي كان يسعى لقيادة منتخب بلاده للفوز باول لقب كبير.

ولكن في النهاية حسم البرتغال الفوز بلقب اليورو في الشوط التاني الإضافي من المباراة بعد هدف سجله اللاعب الاحتياطي إيدير.