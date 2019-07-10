هازارد يظهر في أول مران مع ريال مدريد

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، تحضيراته للموسم الجديد، اليوم الأربعاء، في مدينة مونتريال بكندا، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وشارك في المران، المجموعة بالكامل التي ضمت 29 لاعبًا، حيث بدأوا العمل في صالة الألعاب الرياضية، ثم توجهوا إلى الأرضية العشبية، وفقًا لصحيفة "ماركا".



وأشارت الصحيفة إلى أن بعض وسائل الإعلام اليابانية حضرت لمتابعة لاعب ريال مدريد الجديد، كوبو، الذي انضم مؤخرًا لصفوف الميرنجي.



وتواجد في المران، البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والحارس الأوكراني أندري لونين، وظهر جاريث بيل بجانب قائد الفريق سيرجيو راموس، حيث تحدثا سويًا أثناء الركض.



وترك المدرب الفرنسي، مران ريال مدريد، مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 20 دقيقة فقط.



وعاش ريال مدريد موسمًا كارثيًا، حيث فشل الفريق في التتويج بأي لقب سوى مونديال الأندية، وخرج مبكرًا من الصراع على الليجا ضد برشلونة وأتلتيكو مدريد، وودع دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام، وكأس الملك من نصف النهائي ضد البارسا.



المصدر: موقع كورة